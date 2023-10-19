الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

متى وكيف تصلي صلاة الغائب؟ والدعاء عند الصلاة للميت

صلاة الغائب
صلاة الغائب

"متى وكيف تصلي صلاة الغائب؟" هو السؤال المتزايد البحث عنه على صفحات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل لأداء صلاة الغائب والتي تصلي على كل مسلم مات ذكرًا أم أنثى صغيرًا كان أم كبيرًا باتفاق الفقهاء.

متى وكيف تصلي صلاة الغائب؟

في التقرير التالي تجيب “الدستور” على السؤال المطروح عن متى وكيف تصلي صلاة الغائب

وفق فتوى صادرة من دار الافتاء المصرية فإن صلاة الغائب هي الصلاة على ميت غائب عن المكان الذي يصلى عليه فيه، والدلالة على ذلك ما  ورد عن الإمام البخاري قال: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ.  وهو ما يدل على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد.

وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا".

خطوات صلاة الغائب 

يصطف المصلون صفوفًا كما في صلاة الجنازة، ويصلي بهم أحد الناس إمامًا فيكبر بهم تكبيرات صلاة الجنازة الأربع يقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد التكبيرة الرابعة.

تجوز صلاة الغائب في أي وقت جماعة وفرادى؛ سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمة كانت أم غير دائمة.

الدعاء في صلاة الغائب 

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دعاء للمتوفي في يوم الجمعة

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يكون الدعاء للميت في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة:

  • "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان".
  • "اللهم اغفر له أو لها" سواء كان ذكر أو أنثى
  • اللهم اغفر لهم إن كانوا جماعة، اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وعافهم، واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم دور خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، اللهم أدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها
  • اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله.
  • اللهم اغفر له، وثبته بالقول الثابت.
متى وكيف تصلي صلاة الغائب صلاة الغائب دار الافتاء المصرية خطوات صلاة الغائب صلاة الجنازة

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