دعاء للمتوفي في يوم الجمعة.. من الأمور التي يبحث عنها الكثير خلال الآونة الخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث "جوجل"، وتتزايد معدلات البحث عن دعاء المتوفي يوم الجمعة لما له من فضل.

ويشغل هذا الدعاء اهتمام المواطنين، لا سيا وأن يوم الجمعة يعد من الأوقات المستحب الدعاء بها، امتثالًا لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم: "إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-"، وقال أيضًا "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

دعاء للمتوفي في يوم الجمعة

وقال النبي عن زيارة القبور:" كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكرالأخره "، ودعاء المتوفي واجب على كل مسلم.

ويقدم "الدستور" في السطور التالية، أدعية يوم الجمعة للمتوفي:

- اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.

- اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

- اللهم أثلج صدر أهله وذويه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.

- اللهم في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.

- اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم.

- اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها، وتقر بها عينها، اللهم احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين.

- اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور، أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين، اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.

- اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.

- اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له، يا رب ارحم أبي واغفر له، واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

- اللهم في يوم الجمعة ارحم من هبت نسائم ذكراهم على القلوب بعد أن توارت أجسادهم تحت التراب، رحمكم الله يا من رحلتم طويلا، وجعلكم خالدين في جناته.