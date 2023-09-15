دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الجمعة 15-9-2023 مكتوبة

دعاء يوم الجمعة من أكثر الأوقات المجاب فيها وفق السنة النبوية التي أوضحت أنه في يوم الجمعة، يُستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء، خاصة في ساعة الاستجابة، التي تبدأ من بعد صلاة العصر وتنتهي بغروب الشمس.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جزء من دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 15-9-2023

دعاء الصباح

من دعاء يوم الجمعة : اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد.

اللهم إني أسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم.

اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر.

ومن الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

أدعية الفجر

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

"اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم."

"رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم."

"سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك."

"ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين."

"ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين."

"ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب."