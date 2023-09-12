الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دعاء الرياح الشديدة والعواصف.. ودعاء المطر

دعاء الرياح
دعاء الرياح

دعاء المطر.. تشهد معظم مناطق الجمهورية نشاطًا للرياح وتوقعات بهبوط الأمطار الغزيرة على المناطق الساحلية، لذا نرصد في التقرير التالي الدعاء المناسب للرياح الشديدة والعواصف ودعاء المطر.

دعاء المطر

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرًا من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية على مناطق غرب البلاد، حيث ستشهد هذه المناطق رياحًا شديدة مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

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وعند هبوب الرياح الشديدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرورها، ويدعو لنزول الخير بها، نظرًا لأن الرياح كانت سببًا في هلاك أمم سابقة، مثل قوم عاد الذين دمرهم الله برياح شديدة، حيث قال تعالى: "وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ"، وهذا يدل على أن الرياح قد تكون خطيرة وتسبب الكثير من الأذى.

وفيما يلي أدعية للرياح الشديدة والعواصف ودعاء المطر:

اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
اللهم ارزقنا خيرها وجنبنا شرها.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واحفظنا بحفظك يا كريم.
اللهم لنا لا علينا، اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به.
اللهم لا تعذبنا بذنوبنا وارفع عنا البلاء وارزقنا خيرها واصرف عنا شرها.
اللهم إن الرياح آية من آياتك فارزقنا خيرها وجنبنا شرها.
اللهم ارض عنا وارفع عنا البلاء واحفظنا بحفظك.
اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأرزقنا خير هذه الريح.
اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وارحمنا ولا تبتلينا.
اللهم نسألك خيرها وخير ما أمرت به وارزقنا من خيراتك ورحماتك.
اللهمَّ ريح طيبة اللهم أغثنا إنّا نستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب اليأس من رحمتك.
اللهم لا تعذبنا بذنوبنا وارفع عنا وأغثنا ولا تحرمان من سعة ما عند.
اللهمَّ إنّا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك.

اللهم نسألك ريح طيبة إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك.
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا فارزقنا خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها.


 

المطر الامطار الغزيرة المناطق الساحلية الدعاء المناسب الأتربة شمال البلاد

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