"إكسترا نيوز" ترصد حالة الطقس بمحافظة مطروح وتأثير العاصفة دانيال (فيديو)

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من مطروح، إن السلوم هي مركز تابع لمحافظة مطروح، لكن إعصار دانيال قد تكسرت آثاره السلبية على حدود المصرية الليبية، بعدما قد عبر الحدود الأوروبية، ونحو حدود شمال إفريقيا وتحديدًا في ليبيا، وهذا ما أدى إلى كارثة طبيعية في عدد من المدن الليبية.

وأضاف الغنام، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا لديها العديد من المفقودين والضحايا لتأثير هذا الإعصار، لكن عند وصوله إلى مصر كانت التأثيرات السلبية في صورة بعض الأمطار الغزيرة.

عمل لا يتوقف على مدار الساعة من قبل جميع الجهات التنفيذية

وتابع: هناك عمل لا يتوقف على مدار الساعة من قبل جميع الجهات التنفيذية التابعة للدولة المصرية، خاصة في محافظة مطروح وكل مراكزها من خلال غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة تتابع من داخل مقر المحافظة، ويشرف عليها المحافظ، مع وجود خط ساخن لكل القرى والنجوع.

وأشار مراسل إكسترا نيوز من مطروح، إلى أن هذه المحافظات الحدودية دائمًا بينها وبين القرية الأخرى مسافات بعيدة، ونجعًا وآخر، لذلك غرفة الطوارئ تلك مهمة للغاية، حيث تتوافر فيها كل الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية منها مياه الصرف والشرب.