مواد غذائية و25 طاقم إنقاذ.. فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجيستي إلى ليبيا

وصل وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ليبيا، لتقديم أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفتحت مصر جسر جوي لنقل الدعم اللوجيستي، يبدأ بإيفاد عدد ثلاث طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، وعدد 25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين.

وتؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، تتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.