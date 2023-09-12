الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء المطر المأثور في السنة النبوية والمستحب وأدعية العواصف والرياح

دعاء المطر
دعاء المطر

تصدر دعاء المطر وأدعية العاصفة والريح قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر وليبيا خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع هبوب العاصفة دانيال، وتسببها في وفاة أكثر من 7 آلاف شخص نتيجة الفيضانات الكارثية المفاجئة التي خلفتها.

دعاء المطر المأثور في السنة النبوية

ويُعد الدعاء عند المطر من أوقات الإجابة، لما جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعًا عن دعاء المطر مستجاب أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر".

ومن الأدعية المأثورة في السنة النبوية عند المطر دعاء "اللهم صيبًا نافعًا"، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأي المطر يقول «اللهم صيبًا نافعًا».

ومن دعاء المطر المأثور "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

أدعية المطر المستحبة

ومن أبرز أدعية المطر المستحب ذكرها وترديدها عن نزول الأمطار ما يلي:-

  • اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً
  • اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً
  • اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
  • وبعد نزول المطر دعاء " مُطرنا بفضل الله ورحمته "
  • اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.
  • اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.
  • اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

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دعاء العواصف والرياح

وعند هبوب العاصفة والرياح الشديدة، يمكن ترديد الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ"، رواه مسلم.

كما يمكن ترديد أدعية العواصف والرياح التالية:- 

  • اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا.
  • اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت بها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها.
  • اللهم ارزقنا خيرها وجنبنا شرها.
  • اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واحفظنا بحفظك يا كريم.
أدعية المطر دعاء المطر دعاء المطر المأثور اللهم صيبا نافعا دعاء العواصف دعاء العواصف والرياح دانيال

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