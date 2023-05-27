"اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا" دعاء المطر المستجاب

شهدت بعض محافظات مصر تساقط المطر ليتصدر دعاء المطر المستجاب محركات البحث في الدقائق الأخيرة من قبل الكثير.

دعاء المطر مكتوب

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي و"جوجل" من قبل المواطنين بكافة محافظات مصر لمعرفة دعاء المطر المستجاب لتحقيق ما نتمناه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي.

وجاء في السنة النبوية أن هناك العديد من الأدعية المستحبة للدعاء أثناء نزول المطر، لتكون أبواب السماء مفتوحة، ليتقرب العباد من الله بـ دعاء المطر المستجاب، اثنتان ما تردان: “الدعاء عند النداء، وتحت المطر”.

وتزامناً مع سقوط الأمطار بمحافظات مصر، يرصد لكم موقعنا "الدستور" في السطور التالية دعاء المطر المستجاب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليزيد من طاعتك لله، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

دعاء المطر المستجاب 2023

وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حال اشتد نزول المطر، على المسلم الدعاء بالأدعية المستحبة «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

اللهم انصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا واكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين، اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.

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