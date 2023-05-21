مع اقتراب العيد الكبير.. دعاء يوم عرفة الواردة في السنة النبوية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى 2023 وهو يوم من أيام الله التى تجمع المسلمين فى شتى بقاع الأرض ولذلك تكثر عمليات البحث عن الأدعية المستحبة يوم عرفة والتى نرصدها فى التقرير التالى:

أقوال النبي يوم عرفة

-ومن الأذكار المنقولة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وورد في السنة النبوية هو "لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

- وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.

دعاء يوم عرفة

-"اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين".

-اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

‎-اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

-رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

-ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

-اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

-اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

-اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

-اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

-اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

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-اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

-اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

-اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

-اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

-اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخُذ بأيدينا إذا تعثرنا وسامحنا يا مولانا على ما كان منا.

-اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير.

-اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

-اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين.

-اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك واستغنينا بك عمن سواك يا كريم.