الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار شرفة عقار فى الدقى.. والأهالى: المطر السبب

انهيار شرفة عقار
انهيار شرفة عقار

استيقظ أهالي منطقة الدقي، صباح اليوم الثلاثاء، على انهيار شرفة إحدى الشقق، وسقطت على شرفة أخرى، دون إصابات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط شرفة بالطابق السادس على شرفة بالطابق الخامس مما أدى إلى انهيار أجزاء منها، دون حدوث أي إصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تمّ التقابل مع ربة منزل، 50 سنة، مقيمة بذات العقار، وشخص آخر، وأفادا بأن حدوث الانهيار بسبب كثرة تجمعات مياه الأمطار في شرفة الطابق السادس، وأن الشقة مغلقة منذ سنوات.

تمّ إخطار حي الدقي الذي أفاد بسلامة العقار والإصلاحات اللازمة له دون إخلاء للعقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منطقة الدقى الشقق شرفة انهيار الطابق السادس

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