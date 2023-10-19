من القرآن والسنة والأحاديث.. افضل 100 دعاء للمتوفي

ترتفع معدلات البحث مع بداية اليوم عن أدعية للمتوفي وأفضل 100 دعاء للمتوفي من القرآن والسنة والأحاديث، في ظل الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية وهو ما جاء في فضل الدعاء للمتوفي ما جاء في الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

من القرآن والسنة والأحاديث.. أفضل 100 دعاء للمتوفي

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أفضل الأدعية للمتوفي من من القرآن والسنة والأحاديث.

أفضل ١٠٠ دعاء للمتوفي

ننشر في التقرير التالي أفضل 100 دعاء للمتوفي لما لها للدعاء من فضل كبير ينتفع بها المتوفى.

دعاء المتوفي اليوم

اللهم اجعله مع اصحاب اليمين واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين.

اللهم آمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة.

اللهم انا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك ان ترحم موتانا ولا تعذبهم وأن تثبتهم عند السؤال.

اللهم انظر إليهم نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.

يا رب إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم شفع فيهم نبيك المصطفى واحشرهم تحت لوائه واسقهم من يده الشريفة شربه هنيئة.

اللهم اسكنه فسيح الجنان واغفر له يارحمن وارحمه يا رحيم وتجاوز عما تعلم.

اللهم انه عبدك وابن عبدك خرج من الدنيا وسعتها ومحبوبها واحبائها فيه إلى ظلمه القبر وما هو ملاقيه.

اللهم انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود، اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون

اللهم انقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود.

اللهم ارحم روحا صعدت اليك ولم يبقى بيننا وبينها إلا الدعاء.

اسالك يا الله ان تجعله واقفا على ضفاف نهر الكوثر واجعله واقفا مبتسما وهو في أعلى منازل الجنة.

اللهم ارحم من تساوت لديهم من الأوقات فلم تعد الشمس تشرق عليهم ولم يعد القمر ينير ظلمتهم.

اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره واجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفره من حفر النار.

اللهم اغفر لميتنا وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين.

اللهم اطعمه من الجنة واسقه من مائها واجعله ممن تقول لهم ادخل من اي باب تشاء.

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلم.

اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

ربي اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم ان كان فلان ابن فلان غير أهل للوصول إلى رحمتك فرحمتك أهل لتسعه.

اللهم ان رحمتك وسعت كل شيء فارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه.

اللهم إنه صبر على البلاء ولم يجزع فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب.

اللهم اجعل فقيدي وجمع موتى المسلمين في جنات الخلد منعمين مترفين.

يا رب إنه كان لكتابك تاليًا وسامعًا، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آيةٍ قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

اللهم اظلهم بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

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دعاء المتوفي.. للرحمة من عذاب القبر

اللهم أنعم عليهم بنظرة رضا فإنه من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.

اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم واجعلهم مستبشرين برحمتك.

اللهم اجعل موتانا من أسعد السعداء في قبورهم.

اللهم أرزقهم الفسحة والضياء وآنسهم بالقرب إليك.

اللهم اجعل قبور موتانا في نور دائم لا ينقطع.

اللهم ارحم موتانا رحمة تسع السماوات والأرض ومن عليها.

اللهم حرم وجوه موتانا عن النار فأنت ولي ذلك والقادر عليه.

يا رب روح وريحان وجنة نعيم لكل من فارقونا.

اللهم اسقي قبورهم بفيض من جنتك ورحمتك وفضلك الواسع.

اللهم بشر موتانا بعفوك ومغفرتك وارفع درجاتهم عندك.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلْج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجِه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذابِ النار

اللهم اجعلهم في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل عرشك.

اللهم اجعل موتانا في أعلى مراتب النعيم واجعلهم ممن أحببت لقائهم فأخذتهم إلى جوارك.

اللهم اجعل قبورهم أحن وأوسع من الأرض وما رحبت.

اللهم انه عبدك وابن عبدك ويحتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه فارحمه برحمتك.

اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم آنس غربتهم ووحشتهم وأنر قبورهم واسكنهم الفردوس الأعلى.

اللهم اغفر لهم وارحمهم واصفح عنهم وباعد بينهم وبين خطاياهم وقهم عذاب القبر وفتنته.

اللهم إن لي اخوانا تحت الثرى وأصبحوا في ظلمات القبر فأسالك باسمك الاعظم واسمائك الحسنى ان تغفر لهم.

اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه.