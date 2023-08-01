أمين الفتوى: زيارة القبور تجعل الميت فى قمة الفرح (فيديو)

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة، حول إنها لا تستطيع تجاوز مرحلة نسيان والدتها المتوفية منذ فترة قريبة، وتذهب لزيارة قبر أمها وتبكى، فما حكم البكاء أمام قبر المتوفى؟

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "ربنا يصبر قلبك، فعندما تذهبين إلى زيارة قبر والدتك، فلا مانع من البكاء، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، زار قبر أمه فبكى، وأبكرى أصحابه، ما دام لا يوجد هناك ذكر لعبارات تخالف الشريعة الإسلامية".

وتابع: "عندما تذهب لزيارة قبر الميت، فإنه يكون فى قبره فى قمة الفرح والسرور"، لافتا إلى أن الإمام النووى، قال: "ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر، ويدعو لمن يزوره، ولجميع أهل المقبرة".

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