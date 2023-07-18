قناة الناس|"إذا لم تنفذ وصية المتوفي فهل على الورثة إثم؟" (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده "ما حكم تنفيذ نصف وصية الكيت فهل عليا وزر؟"، مؤكدًا أن الورثة إذا أقروا بالوصية فإنّ عدم تنفيذها يكون خطأ.

أضاف أمين الفتوى، الثلاثاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنّ تنفيذ الوصية مطلوب، لافتًا إلى أن الفقهاء قالوا إنّ هناك حقوق تتعلق بالتركة منها تجهيز الميت ودفنه وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، وفي آخر الأمر يتم تقسيم الباقي على الورثة.

وأوضح أمين الفتوى أن عدم تنفيذ الوصية كاملة مع الإقرار والعلم بها هو تصرف لا يصح، ويكون القائمون عليها آثمين وسيحاسبون على ذلك أمام الله تعالى

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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