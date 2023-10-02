الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أبو اليزيد سلامة: يجب أن يهتم الإنسان بمراقبة نفسه (فيديو)

الشيخ أبواليزيد سلامة
الشيخ أبواليزيد سلامة

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّه من المهم أن الإنسان يهتم بمراقبة نفسه قبل أن يراقب الآخرين، وأن يهتم بكل ما يصدر عنه من قول أو فعل، ومن الهام أيضًا أن يعرف الإنسان أنه سيحاسب على كلمة تخرج من لسانه.

 

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وأضاف سلامة، اليوم الإثنين، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ النبي صلّ الله عليه وسلم حذّر من سيدنا معاذ بن جبل وقال له: “يا رسول الله وهل يحاسب الناس على ألسنتهم وما يصدر منه من كلام؟.. فقال صلّ الله عليه وسلم ويحك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم”.

وأوضح أن اللسان نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان فيحول هذه النعمة العظيمة إلى نقمة كبيرة على نفسه، فهذه النعمة العظيمة التي تشغلها بذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلّ الله عليه وسلم وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في وقت وكل حين، من الممكن أن يحولها الإنسان إلى نقمة عليه بأن تصبح عدادًا في حصد السيئات والأوزار بشكل مستمر.

وتابع: “احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان.. فكم في المقابر من صنيع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان”.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

الإنسان يهتم بمراقبة نفسه قناة الناس برنامج البيت اللسان نعمة من نعم الله تعالى احفظ لسانك يحاسب الناس على ألسنتهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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