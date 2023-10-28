موعد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2023 وفقا لدار الإفتاء المصرية

يتسأل الكثيرين عن موعد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2023 منذ تغيير الساعة يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري وتطبيق توقيت شهور فصل الشتاء وإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء 60 دقيقة عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا لبيان مجلس الوزراء الذي يهدف إلى ترشيد مصادر الطاقة.

موعد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2023

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2023 في كافة محافظات الجمهورية عقب تطبيق التوقيت الجديد حتى لا يتأخر الملايين من المسلمين عن أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها في كافة المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية وهى كما يلي:-

مواقيت الصلاة وفقا للتوقيت الشتوي الجديد والذي سيستمر لمدة 6 شهور وهى كما يلي:-

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:38 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 11:39 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 2:49 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 5:13 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 6:16 مساءا.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في الشتاء 2023

أعلنت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في الشتاء 2023 وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020 حيث يبدأ العمل من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا كافة أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية حيث تعمل ساعة إضافية حيث تغلق الساعة 11 مساءا.

ويتم استثناء الورش الموجودة في الطرق السريعة في كافة المحافظات المرتبطة بالخدمات العاجلة والبقالة والمخابز ومحال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن والصيدليات من القرار السابق حيث تعمل على مدار اليوم ولذك لكونها تقدم خدمات عاجلة للمواطنين في أوقات الطوارئ.

تغيير الساعة في البنوك والسكك الحديد

أكدت كافة البنوك المصرية التي تعمل في القطاع المصرفي المصري والهيئة القومية لسكك حديد مصر لعملائها عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 وذلك لعدم تعطيل مصالحهم في كافة محافظات الجمهورية بسبب تغيير التوقيت حتى لا يتضررون من ذلك.

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