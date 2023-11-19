مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في محافظات مصر



تجدون في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاحد 19 نوفمبر 2023 في عدد من محافظات مصر في دل تطبيق التوقيت الشتوي.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:53 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:37 م

موعد أذان المغرب: 4:57 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:59 ص

موعد أذان الظهر: 11:46 ص

موعد أذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:50 ص

موعد أذان الظهر: 11:36 ص

موعد أذان العصر: 2:31 م

موعد أذان المغرب: 4:51 م

موعد أذان العشاء: 6:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:57 ص

موعد أذان الظهر: 11:43 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:54 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:20 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:40 ص

موعد أذان الظهر: 11:34 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 4:55 م

موعد أذان العشاء: 6:16 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:48 ص

موعد أذان الظهر: 11:39 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:02 م

موعد أذان العشاء: 6:20 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:40 ص

موعد أذان الظهر: 11:34 ص

موعد أذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 11:30 ص

موعد أذان العصر: 2:31 م

موعد أذان المغرب: 4:53 م

موعد أذان العشاء: 6:13 م