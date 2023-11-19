الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة في محافظات مصر من الخدمات المهمة التي يكثر البحث عنها بشكل يومي ولذلك يقدمها موقع الدستور ضمن خدماته اليومية لقرائه.


مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في محافظات مصر


تجدون في هذا التقرير  مواعيد الصلاة اليوم الاحد 19 نوفمبر 2023 في عدد من محافظات مصر في دل تطبيق التوقيت الشتوي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:53 ص
موعد أذان الظهر: 11:40 ص
موعد أذان العصر: 2:37 م
موعد أذان المغرب: 4:57 م
موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:59 ص
موعد أذان الظهر: 11:46 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:50 ص
موعد أذان الظهر: 11:36 ص
موعد أذان العصر: 2:31 م
موعد أذان المغرب: 4:51 م
موعد أذان العشاء: 6:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:57 ص
موعد أذان الظهر: 11:43 ص
موعد أذان العصر: 2:38 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:54 ص
موعد أذان الظهر: 11:42 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:20 م

 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:40 ص
موعد أذان الظهر: 11:34 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 4:55 م
موعد أذان العشاء: 6:16 م


مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:48 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 5:02 م
موعد أذان العشاء: 6:20   م


مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:40 ص
موعد أذان الظهر: 11:34 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:01 م
موعد أذان العشاء: 6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 11:30 ص
موعد أذان العصر: 2:31 م
موعد أذان المغرب: 4:53 م
موعد أذان العشاء: 6:13 م

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