الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر من الخدمات المهمة التي يقدمها موقع الدستور لقرائه بشكل يومي في ظل تغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي واختلاف مواعيد الصلاة.
 

ننشر  في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق.
 

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد اذان الفجر: 5:01 ص
موعد اذان الظهر: 11:44 ص
موعد اذان العصر: 2:36 م
موعد اذان المغرب: 4:55 م
موعد اذان العشاء: 6:17 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد اذان الفجر: 5:07 ص
موعد اذان الظهر: 11:49 ص
موعد اذان العصر: 2:39 م
موعد اذان المغرب: 4:58 م
موعد اذان العشاء: 6:21 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد 

موعد اذان الفجر: 4:58 ص
موعد اذان الظهر: 11:39 ص
موعد اذان العصر: 2:29 م
موعد اذان المغرب: 4:48 م
موعد اذان العشاء: 6:11 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد اذان الفجر: 5:05 ص
موعد اذان الظهر: 11:47 ص
موعد اذان العصر: 2:37 م
موعد اذان المغرب: 4:56 م
موعد اذان العشاء: 6:19 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد اذان الفجر: 5:01 ص
موعد اذان الظهر: 11:45 ص
موعد اذان العصر: 2:39 م
موعد اذان المغرب: 4:58 م
موعد اذان العشاء: 6:19 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:00 ص
موعد اذان الظهر: 11:43 ص
موعد اذان العصر: 2:33 م
موعد اذان المغرب: 4:53 م
موعد اذان العشاء: 6:15 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:55 ص
موعد اذان الظهر: 11:42 ص
موعد اذان العصر: 2:40 م
موعد اذان المغرب: 5:00 م
موعد اذان العشاء: 6:19   م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد اذان الفجر: 4:47 ص
موعد اذان الظهر: 11:37 ص
موعد اذان العصر: 2:40 م
موعد اذان المغرب: 5:00 م
موعد اذان العشاء: 6:18 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد اذان الفجر: 4:52 ص
موعد اذان الظهر: 11:30 ص
موعد اذان العصر: 2:23 م
موعد اذان المغرب: 4:42 م
موعد اذان العشاء: 6:05 م

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