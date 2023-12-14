الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14 ديسمبر  2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

من الخدمات اليومية التي يقدمها موقع الدستور لقرائه هو عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي في محافظات مصر والتي يكثر البحث عنها.

 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 14 ديسمبر  2023 في عدد من محافظات مصر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المواعيد تقريبية وقد تختلف قليلًا حسب الموقع الجغرافي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد آذان الفجر: 5:10 ص
موعد آذان الظهر:11:50 ص
موعد اذانغ العصر: 2:38 م
موعد آذان المغرب: 4:57 م
موعد أذان العشاء:6:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد آذان الفجر: 5:17  ص
موعد آذان الظهر:11:51  ص
موعد آذان العصر: 2:41 م
موعد آذان المغرب: 4:59 م
موعد آذان العشاء: 6:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 5:07 ص
موعد أذان الظهر: 11:45ص
موعد أذان العصر: 2:31 م
موعد أذان المغرب: 4:49 م
موعد أذان العشاء: 6:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 5:14 ص
موعد أذان الظهر: 11:53  ص
موعد أذان العصر: 2:39 م
موعد أذان المغرب: 4:57 م
موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:10 ص
موعد أذان الظهر: 11:51 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:22 م
 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:09 ص
موعد أذان الظهر: 11:48  ص
موعد أذان العصر: 2:36 م
موعد أذان المغرب: 4:54 م
موعد أذان العشاء: 6:18 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:03 ص
موعد أذان الظهر: 11:48 ص
موعد أذان العصر: 2:43 م
موعد أذان المغرب: 5:02 م
موعد اذان العشاء: 6:22  م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:55  ص
موعد أذان الظهر: 11:43 ص
موعد أذان العصر: 2:43 م
موعد أذان المغرب: 5:03 م
موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة 

موعد أذان الفجر: 4:56 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد اذان العصر: 2:33 م
موعد أذان المغرب: 4:52 م
موعد أذان العشاء: 6:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد أذان العصر: 2:25 م
موعد أذان المغرب: 4:44 م
موعد أذان العشاء: 6:08 م
 

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