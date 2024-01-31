الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في موعدها فهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومن فضائل المسلم الصلاة في موعدها فالمبادرة بالصلاة أول وقتها من أفضل الأعمال، ففي الحديث المتفق عليه،: “أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وفيه: أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها، أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل".

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 في كافة محافظات الجمهورية 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء، يقدم في التقرير التالي، مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 في القاهرة وبعض المحافظات وفق ما صدر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:17 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:09 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:50 مساءً
 

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة 

موعد صلاة الفجر الساعة 5:17 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:09 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:50 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية 

صلاة الفجر الساعة 5:24 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:13 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:12 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:34 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:54 مساءً

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مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم السبت 27-1-2024

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 يناير 2024 فى محافظات مصر

 

توقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 5:18 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:06 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:28 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:48 مساءً

توقيت الصلاة الأربعاء 31 يناير بمحافظة الغربية 

صلاة الفجر الساعة 5:19 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:09 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:07 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:29 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:49 مساءً

توقيت الصلاة بمحافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 5:08 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:02 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:08 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:47 مساءً

توقيت الصلاة الأربعاء 31 يناير بمحافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 5:06 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً

صلاة العصر الساعة 3:10 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:33 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:49 مساءً
أقرأ أيضًا: مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 فى محافظات مصر

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