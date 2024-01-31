مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في موعدها فهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومن فضائل المسلم الصلاة في موعدها فالمبادرة بالصلاة أول وقتها من أفضل الأعمال، ففي الحديث المتفق عليه،: “أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وفيه: أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها، أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل".

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 في كافة محافظات الجمهورية

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء، يقدم في التقرير التالي، مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 في القاهرة وبعض المحافظات وفق ما صدر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:17 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:09 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:50 مساءً



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:17 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:09 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:50 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:24 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:13 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:12 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:34 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:54 مساءً

توقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 5:18 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:06 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:28 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:48 مساءً

توقيت الصلاة الأربعاء 31 يناير بمحافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:19 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:09 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:07 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:29 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:49 مساءً

توقيت الصلاة بمحافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 5:08 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:02 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:08 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:47 مساءً

توقيت الصلاة الأربعاء 31 يناير بمحافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 5:06 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً

صلاة العصر الساعة 3:10 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:33 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:49 مساءً

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