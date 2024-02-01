مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 فى محافظات مصر

يقدم موقع "الدستور" بشكل يومي خدمته للقراء في عرض مواعيد الصلاة في محافظات مصر، والتي يكثر البحث عنها لاختلافها من محافظة لأخرى لعدة دقائق نظرًا للاختلافات الجغرافية للمحافظات.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في عدد من محافظات مصر للحريصين على أداء الصلوات في وقتها خاصة في شهر رجب شهر الله الحرام.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:17 ص.

موعد أذان الظهر:12:08 م.

موعد أذان العصر: 3:09 م.

موعد أذان المغرب: 5:31 م.

موعد أذان العشاء:6:51 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:22 ص.

موعد أذان الظهر:12:00 ص.

موعد أذان العصر: 2:45 م.

موعد أذان المغرب: 5:03 م.

موعد أذان العشاء: 6:28 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:14 ص.

موعد أذان الظهر: 12:04 م.

موعد أذان العصر: 3:03 م.

موعد أذان المغرب: 5:24 م.

موعد أذان العشاء: 6:45 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:21 ص.

موعد أذان الظهر: 12:11 م.

موعد أذان العصر: 3:11 م.

موعد أذان المغرب: 5:32 م.

موعد أذان العشاء: 6:53 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:18 ص.

موعد أذان الظهر: 12:10 م.

موعد أذان العصر: 3:12 م.

موعد أذان المغرب: 5:34 م.

موعد أذان العشاء: 6:53 م.



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:16 ص.

موعد أذان الظهر: 12:07 م.

موعد أذان العصر: 3:07 م.

موعد أذان المغرب: 5:29 م.

موعد أذان العشاء: 6:49 م.



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:13 ص.

موعد أذان الظهر: 12:07 م.

موعد أذان العصر: 3:13 م.

موعد أذان المغرب: 5:34 م.

موعد أذان العشاء: 6:52 م.



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:06 ص.

موعد أذان الظهر: 12:02 م.

موعد أذان العصر: 3:11 م.

موعد أذان المغرب: 5:33 م.

موعد أذان العشاء: 6:49 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 5:08 ص.

موعد أذان الظهر: 11:58 ص.

موعد أذان العصر: 2:57 م.

موعد أذان المغرب: 5:19 م.

موعد أذان العشاء: 6:39 م.