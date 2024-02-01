الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع "الدستور" بشكل يومي خدمته للقراء في عرض مواعيد الصلاة في محافظات مصر، والتي يكثر البحث عنها لاختلافها من محافظة لأخرى لعدة دقائق نظرًا للاختلافات الجغرافية للمحافظات.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في عدد من محافظات مصر للحريصين على أداء الصلوات في وقتها خاصة في شهر رجب شهر الله الحرام.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:17 ص.
موعد أذان الظهر:12:08 م.
موعد أذان العصر: 3:09 م.
موعد أذان المغرب: 5:31 م.
موعد أذان العشاء:6:51 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:22 ص.
موعد أذان الظهر:12:00  ص.
موعد أذان العصر: 2:45 م.
موعد أذان المغرب: 5:03 م.
موعد أذان العشاء: 6:28 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:14  ص.
موعد أذان الظهر: 12:04 م.
موعد أذان العصر: 3:03 م.
موعد أذان المغرب: 5:24 م.
موعد أذان العشاء: 6:45 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:21 ص.
موعد أذان الظهر: 12:11 م.
موعد أذان العصر: 3:11 م.
موعد أذان المغرب: 5:32 م.
موعد أذان العشاء: 6:53 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:18 ص.
موعد أذان الظهر: 12:10 م.
موعد أذان العصر: 3:12 م.
موعد أذان المغرب: 5:34 م.
موعد أذان العشاء: 6:53 م.

هل تجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟.. مجلس الفقه يُجيب

خالد الجندى يكشف تفاصيل تصريح "الأوقاف" بشأن صلاة التراويح (فيديو)


مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:16 ص.
موعد أذان الظهر: 12:07 م.
موعد أذان العصر: 3:07 م.
موعد أذان المغرب: 5:29 م.
موعد أذان العشاء: 6:49 م.


مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:13 ص.
موعد أذان الظهر: 12:07 م.
موعد أذان العصر: 3:13 م.
موعد أذان المغرب: 5:34 م.
موعد أذان العشاء: 6:52 م.


مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:06  ص.
موعد أذان الظهر: 12:02 م.
موعد أذان العصر: 3:11 م.
موعد أذان المغرب: 5:33 م.
موعد أذان العشاء: 6:49 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 5:08 ص.
موعد أذان الظهر: 11:58 ص.
موعد أذان العصر: 2:57 م.
موعد أذان المغرب: 5:19 م.
موعد أذان العشاء: 6:39 م.

txt

مساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على رسول الله بعد صلاة العشاء غدًا

txt

متى رمضان 2024؟ العد التنازلي.. وضوابط صلاة التراويح في المساجد

txt

ضوابط صلاة التراويح وعمل المساجد فى شهر رمضان 2024

txt

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد أذان المغرب مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"