هل تجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟.. مجلس الفقه يُجيب

عرض برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” حكم الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالوضوء لصلاة الجنازة، حيث كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، عن رأي بعض المالكية والشافعية والحنابلة، ومن سلف الأمة الصالح مثل أبوثور البغدادي، ويتمثل هذا الرأي في أن الوضوء لصلاة الجنازة فرض ولا تصح الصلاة إلا به ولا ينوب عنه التيمم إلا في حالة انعدام المياه، أي أن الوضوء لصلاة الجنازة فريضة.

الوضوء لصلاة الجنازة

بينما كشف الشيخ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن رأي آخر يفيد بأن الوضوء فرض لصلاة الجنازة ولا ينوب عنه التيمم إلا عند خوف فوات الصلاة في وقتها، وكان من أنصار هذا الرأي من فقهاء المذهب الحنفي الليث بن سعد، وبعض فقهاء المالكية.

آراء الفقهاء



أما الرأي الثالث لهذه القاعدة الفقهية عرضه الشيخ الشحات العزازي، حيث قال إن صلاة الجنازة دعاء ولم تأخذ من الصلاة إلا المعنى اللغوي، لذا يمكن صلاة الجنازة بدون الوضوء، هذا وفق آراء بعض المعتمدين للآراء الفقهية.