موعد شهر رمضان 2024 فى مصر

يبحث الكثيرون عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، عبر محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون لما يحمله من روحانيات وشعائر دينية محببة إلى قلوبهم، ويتأهب المسلمون لهذه الشعائر قبلها، وينتظرون شهر رمضان بفرحة كبيرة.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

يأتي رمضان عقب شهر شعبان، ويتأهب له المسلمون من جميع أنحاء العالم، وفقًا للحسابات الفلكية التي قد أعدت من خلال معمل أبحاث معهد الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن ميعاد شهر رمضان المبارك، ولقد أشارت الحسابات في مصر إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 سوف تكون في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وسيكون 30 يومًا لهذا الشهر.

رؤية هلال شهر رمضان

تتم رؤية هلال الشهر الهجري ، من خلال تحريه بصريًا في السماء، ويظل مستمرًا إما بأيام 29 يوم أو 30 يوم، ووفق التقويم الإسلامي القمري والذي سيكون فيه 354 يوما سيبدأ شهر رمضان، وسيتقدم شهر رمضان وستكون بمعدل 11 يوما سنويًا، وذلك يكون طبقا للتقويم الشمسي.

أدعية شهر رمضان

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن”. رواه المنذري عن أنس بن مالك.

"اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي".

“اللهم إني نويت صوم يوم رمضان من شهر رمضان، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم”.

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.