الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيد رجب: سأقدم "بيت الرفاعي" مع أمير كرارة ضمن دراما رمضان 2024

سيد رجب
سيد رجب

كشف الفنان سيد رجب عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة وعلى رأسها مسلسل “بيت الرفاعي” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل بمشاركة النجم أمير كرارة.

وقال سيد رجب خلال استضافته في إحدى البرامج الإذاعية على الراديو عن سر تأخر شهرته: “سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، ثم قدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت، ووقتها كنت مكتفيًا بأدواري المسرحية ويمكن هذا يكون سبب عدم ظهوري في الدراما والسينما بكثافة، ولكن أول ما المسرح لم يكن فيه إنتاج قوي بدأت اتجه لمحطات أخرى في مسيرتي”.

وعن أبرز أعماله في موسم دراما رمضان 2024، قال سيد رجب: “سأقدم مسلسل (بيت الرفاعي) بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، ان شاء الله مسلسل قوي وهيعجب الجمهور”.

وعن دوره في فيلم “ليلة العيد”، أوضح: “الفيلم تم تصويره من حوالي سنتين ولا أعرف سر تأخره حتى نزوله خلال الفترة الحالية، وهو فيلم مهم جدا ويناقش قضايا كثيرة وعامل تركيز على موضوعات قوية ومهمة لكي تكون خبطة أو جرس إنذار في وجه الناس”.

فيلم “مقسوم”

وعن دوره في فيلم “مقسوم”، قال: “لما قرأت السيناريو ظللت أضحك، والمخرجة أول مرة تخرج سينمائي، ورد الفعل عن العمل أسعدني جدا”.

مقسوم ليلة العيد موسم دراما رمضان 2024 دراما رمضان 2024 بيت الرفاعي سيد رجب أمير كرارة

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