الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 2-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي عبادة عظيمة لها فوائد جمة في الدنيا والآخرة، هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين الإسلامي، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، وفرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة النبوية الشريفة.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 فى محافظات مصر

موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 ورابط حجز تذكرة الدخول

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القـاهـرة2024-02-015:16 ص6:45 ص12:8 م3:10 م5:32 م6:51 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية2024-02-015:22 ص6:52 ص12:14 م3:14 م5:35 م6:56 م

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
طنطــا2024-02-015:18 ص6:48 ص12:10 م3:10 م5:32 م6:52 م
المنصورة2024-02-015:17 ص6:46 ص12:8 م3:8 م5:30 م6:50 م
الزقـازيق2024-02-015:16 ص6:45 ص12:8 م3:9 م5:30 م6:50 م
أسيــوط2024-02-015:15 ص6:41 ص12:9 م3:15 م5:37 م6:54 م
سـوهاج2024-02-015:12 ص6:38 ص12:7 م3:14 م5:36 م6:53 م
بنى سويف2024-02-015:16 ص6:45 ص12:9 م3:12 م5:34 م6:53 م
المنـيـا2024-02-015:17 ص6:44 ص12:11 م3:15 م5:37 م6:55 م
قـــنا2024-02-015:8 ص6:33 ص12:3 م3:10 م5:32 م6:49 م
أســوان2024-02-015:5 ص6:29 ص12:2 م3:12 م5:35 م6:50 م
مطـروح2024-02-015:33 ص7:4 ص12:25 م3:24 م5:46 م7:7 م
الغردقـة2024-02-015:4 ص6:31 ص11:58 ص3:4 م5:26 م6:44 م
الخارجـة2024-02-015:17 ص6:42 ص12:12 م3:21 م5:43 م6:59 م
الإسماعيلية2024-02-015:13 ص6:42 ص12:5 م3:6 م5:27 م6:47 م
دميـاط2024-02-015:15 ص6:45 ص12:6 م3:6 م5:27 م6:48 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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