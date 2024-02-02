مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 2-2-2024 فى محافظات مصر

الصلاة هي عبادة عظيمة لها فوائد جمة في الدنيا والآخرة، هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين الإسلامي، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، وفرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة النبوية الشريفة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القـاهـرة 2024-02-01 5:16 ص 6:45 ص 12:8 م 3:10 م 5:32 م 6:51 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 2024-02-01 5:22 ص 6:52 ص 12:14 م 3:14 م 5:35 م 6:56 م

مواقيت الصلاة في المحافظات