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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 3-2-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

ارتفاع في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 3-2-2024 مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة قطاع عريض من المواطنين في تخزين البروتين الداجنة الذي تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر المبارك في ظل ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 3-2-2024

يعرض الدستور للقراء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 3-2-2024 من خلال نشرة الخدمات وهي كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 122 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 102 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم نحو 5.00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي مشعر عمر يوم نحو 5.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم نحو 6.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي عمر يوم نحو 20 جنيه.

سعر الكتكوت التسمين عمر يوم نحو 9.25 جنيه.

سعر الكتكوت الفيومي عمر يوم نحو 10 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم نحو 10 جنيه.

سعر الكتكوت ساسو عمر يوم نحو 11.25 جنيه.

سعر الكتكوت الشفير بيور عمر يوم نحو 11.25 جنيه.

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خبراء اقتصاد: قرار رفع الفائدة ليست له علاقة بتحرير سعر الصرف أو مفاوضات صندوق النقد

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تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار

 أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 145 جنيه.

سجل سعر البط المسكوفي عمر يوم نحو 25 جنيه.

سجل سعر البط المولارد عمر يوم نحو 25 جنيه.

سجل سعر البط الفرنساوي عمر يوم نحو 25.75 جنيه.

سجل سعر البط الشريفان عمر يوم نحو 20 جنيه.

سجل سعر البط المسكوفي عمر يوم نحو 25 جنيه.

سجل سعر البط الألماني عمر يوم نحو 20 جنيه.

سجل سعر البط البكيني عمر يوم نحو 12.75 جنيه.

سجل سعر البط الأبيض عمر يوم نحو 13 جنيه.


بورصة الدواجن اليوم

تشهد بورصة الدواجن اليوم ارتفاع ملحوظ في أسعار الطيور بمختلف أنواعها لاقبال المواطنين على الشراء نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين ما يكفي توفيرا الوقت والجهد خلال الشهر الكريم.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم

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