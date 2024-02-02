الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز

مصر

"منتجى الدواجن": ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على الأسواق

اشرف المرشدي
اشرف المرشدي

قال أشرف المرشدي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية جاء نتيجة تأثرها بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث شهدت أسعار الأعلاف طفرة كبيرة في الأسعار، متأثرة بسعر الدولار، حيث تستورد مصر 85% من الأعلاف من الخارج.

وأوضح المرشدي، لـ"الدستور"، أن أسعار الكتاكيت أيضًا ارتفعت بشكلٍ كبير، إضافة إلى أن دورات الشتاء يكون بها استهلاك أكثر للطاقة وذلك للتدفئة، بالإضافة إلى وجود كميات من النفوق والتي تتسبب في ارتفاع أسعار المنتج النهائي.

وأشار المرشدي إلى أن الأعلاف متوفرة في السوق المصرية، ولكن الأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن الحلقات الوسيطة لها دور كبير في ارتفاع أسعار الدواجن.

وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن السلع متوفرة، مطالبًا بضرورة تفعيل قانون 7 لسنة 2009 بضرورة منع تداول الطيور الحية، الأمر الذي يقلل الحلقات الوسيطة، حيث إنه من المتوقع أن توفر ما بين 10 إلى 15 جنيهًا في الكيلو الواحد.

وأوضح  المرشدي أن ارتفاع أسعار الدولار أثَّر أيضًا على الأمصال واللقاحات التي يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي أثَّر على سعر المنتج النهائي، مشيرًا إلى أن هناك دورات كبيرة بدأت بالفعل استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن أسعار فول الصويا اليوم ارتفعت بشكل مبالغ فيه، حيث تسجل ما بين 44 إلى 46 ألف جنيه، بينما سجَّلت أسعار الذرة الصفراء اليوم ما بين 19 إلى 19.8 ألف جنيه في بورصة الدواجن، بينما سجلت أسعار العلف بادي 29.5 اليوم، فكل تلك الارتفاعات كان لها دور في ارتفاع أسعار الدواجن، حيث إن تربية الدواجن الأعلاف تمثل بها 75%، بالإضافة إلى باقي مدخلات الإنتاج.

أشرف المرشدي منتجى الدواجن سعر الدولار دورات الشتاء الأسعار مرتفعة الحلقات الوسيطة

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