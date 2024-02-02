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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

أسعار الدواجن تواصل الأرتفاع مع التعاملات الصباحية  اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف والاضطرابات الموجودة في السوق، والدواجن من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب، فقد شهدت الأسعار ارتفاع ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 2-2-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة ارتفاعا جديدا بنحو 5 جنيهات عن سعر أمس الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 88 جنيها مصريا، وتباع في المحلات التجارية وفي الأسواق الشعبية بسعر 98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الجمعة 2-2-2024

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو في مستهل التعاملات  الصباحية اليوم الجمعة 2-2-2024، حيث سجلت أسعارها بين 105 إلى 106 جنيهات للكيلو في المزراعة، مع مراعاة إضافة ما بين 8 إلى 10 جنيهات هامش ربح للتجار والنقل والمحلات التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024

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أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة 2-2-2024

وارتفعت أيضًا أسعار الفراخ البلدي، حيث سجلت اليوم الجمعة 2-2-2024 سعر 100 جنيه للكيلو، مقابل أسعار يومين كانت تسجل 90 جنيهًا في الكيلو.

أسعار الفراخ أمهات اليوم الجمعة 2-2-2024

ارتفعت أيضا أسعار لحم الفراخ أمهات أبيض اليوم الجمعة 2-2-2024 في المزرعة لتسجل 70 جنيها، بينما سجلت أسعار فراخ أبيض بياض أرضي 52 جنيها، كما سجلت أسعار الفراخ أبيض بياض سلك 50 جنيها، كما سجلت أسعار أحمر بياض أرضي  64 جنيها، أما عن أسعار لحم أحمر بياض سلك فقد سجلت 60 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 2-2-2024

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض أكثر من 160 جنيهًا، بعد أن كانت لا تتجاوز 140 جنيهًا خلال اليومين الماضيين.

هذا الارتفاع المفاجئ أثار حالة من الذهول بين المواطنين والمستهلكين، نظرًا لأهمية البيض كعنصر غذائي يهتم به الجميع.

كرتونة البيض الأبيض تُباع للمستهلكين بسعر 160 جنيها بعدما كانت في المزرعة بقيمة 146 جنيها.

 أما كرتونة البيض البلدي، فتباع بأسعار تبدأ من 165 جنيها بعدما كان سعرها في المزرعة 150 جنيها. 

بينما بلغ سعر البيض الأحمر 160 جنيها ويُباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 146 جنيها.

 

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