رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

آخر موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة والمعلمين وأولياء الأمور، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع انطلاق شهر فبراير، المقرر انتهاء مدة التسجيل الالكتروني لاستمارة الثانوية العامة فى هذا الشهر.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ويمكن للطلبة والطالبات، لتسجيل البيانات في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية، وبعد الانتهاء من تسجيل تلك البيانات، وتسليم صورة منها مع باقي الأوراق المطلوبة، حتى يتم استخراج رقم جلوس للطالب وفقا لشعبته الدراسية المسجلة في الاستمارة سواء (علمي "علوم أو رياضة"، أدبي).

أخر موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتسليمها للمدارس للطلاب النظاميين والمنازل وهي كالتالي:-

يوم 22 فبراير الجاري، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على أن يتم تسليم الاستمارات الإلكترونية للثانوية العامة للمدارس يوم الأحد 11 فبراير 2024، ويوم 29 فبراير، آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الثانوي للمدارس.

على أن يكون، آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارة الالكترونية للمدارس، يوم الخميس 4 إبريل ولن يتم قبول استمارات بعد هذا الموعد.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات 3 ثانوي 2024

يدخل طلاب 3 ثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في كافة محافظات الجمهورية تسجيل بياناتهم التفصيلية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)، اختيار أيقونة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة، ثم تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

وإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها، وتحديد المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وفقا لشعبته الدراسية، وتحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة، وأخيرا الضغط على كلمة حفظ، ثم يقوم الطالب بطباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة عقب توقيع ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة 3 ثانوي 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة 3 ثانوي 2024، كالتالي، 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها الاسم رباعي، إيصال سداد رسوم التقديم لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي 2023-2024، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية، شهادة ميلاد الطالب مميكنة، طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل المشروعات، حافظة مستندات بلاستيكية.