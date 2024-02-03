السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)

أم كلثوم
أم كلثوم

يصادف اليوم ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، التي رحلت عن عالمنا في 3 فبراير عام 1975 عن عمر يناهز الـ76 عامًا.

تعد الراحلة أم كلثوم، من أبرز وأهم الأصوات المصرية في تاريخ الغناء، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي من خلالها استطاعت خطف قلوب من يسمعها لوقتنا هذا.

تميزت الراحلة أم كلثوم، بصوتها العذب والمختلف عن باقي الأصوات، وحصدت خلال مسيرتها الغنائية العديد من الجوائز أبرزهم وسام النهضة الأردنية، ووسام الجمهورية التونسية، ونيشان الكمال، وغيرها.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم في مثل هذا اليوم، يرصد موقع “الدستور” لمتابعيه الموضه والأزياء في حياه أم كلثوم بالصور، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)

استطاعت كوكب الشرق أن تخلق لنفسها شكلا مميزًا من خلال ارتدائها النظارة السوداء، حاملة في يديها المنديل الصغير التي اعتادت بالظهور به على خشبة المسرح أمام الجماهير.

فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)

اعتادت أم كلثوم، على ارتداء الفساتين المحتشمة ووضع الميكاج الخفيف الذي يبرز جمال ملامحها المصرية الأصيلة، مع ارتداء الإكسسوارت الرقيقة والنظارة السوداء.

فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)

أما عن قصات الشعر فكانت مميزة عن باقي نجوم الطرب وقتها، فهي اعتادت على لون الشعر الأسود والقصير، لتكون قصة شعرها مميزة ومختلفة.

فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)
فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)

 

فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)
فى ذكراها.. الموضة والأزياء فى حياة كوكب الشرق أم كلثوم (صور)
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