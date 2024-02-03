بعد إنطلاقه.. أخر موعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يتسأل الكثيرين عن أخر موعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من عشاق القراءة عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حيث بدأ معرض الكتاب يوم 24 يناير 2024، وما زال يشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار، خاصة مع عرض الكتب بأسعار مخفضة.

ويحتفل معرض الكتاب هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

أخر موعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب لعام 2024، من يوم الخميس الماضي والموافق 25 يناير 2024، وسيكون أخر موعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير 2024.

يستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يومًيا، ما عدا يومي الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

خطوات حجز التذاكر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

1 - قم بزيارة موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

2 - انقر على خيار شراء التذكرة.

3 - قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.

4 - يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز التذاكر لهم.

5 - حدد طريقة الدفع المناسبة لك لاستكمال عملية حجز التذكرة.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

بلغت سعر تذكرة معرض الكتاب 5 جنيهات، حيث حرصت الدولة على تخفيض سعر التذكرة لتكون في متناول الجميع، وتشجيع الناس على القراءة.

ويأتي معرض الكتاب 2024 بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).

ويعد معارض الكتاب من أكبر معارض المتاب في الشرق الأوسط حيث بدأت في عام 1969 حيث كانت تحتفل القاهرة بعيدها الألفي فقرر ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك تكليف الكاتبة سهير القلماوي بالإشراف على النسخة الأولى من المعرض.

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