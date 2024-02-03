السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤلفة ومترجمة في "روايات مصرية للجيب": معرض الكتاب مهتم بجيل الوسط

علا سمير الشربينى
علا سمير الشربينى

قالت علا سمير الشربيني، مؤلفة ومترجمة في المؤسسة العربية الحديثة "روايات مصرية للجيب"، إنها تعمل مع المؤسسة منذ عام 2020.

وأضافت أن "روايات مصرية للجيب" اشتهرت بإصدار سلاسل للجيب، لكنها هي صاحبة أول رواية منفصلة، حيث ألفت رواية "هاليو" التي تتحدث عن مغامرة داخل كوريا الجنوبية لاكتشاف جوانبها الثقافية والاجتماعية.

وفي تصريحات لـ"الدستور" أشارت إلى وجود اهتمام كبير هذا العام بجيل الوسط في معرض الكتاب، مؤكدة أنه تم عقد مسابقات داخل المؤسسة العربية الحديثة لاكتشاف جيل جديد من مؤلفي "روايات مصرية للجيب".

وأكدت أن الإقبال على معرض الكتاب كان كبيرًا هذا العام على الرغم من برودة الطقس والأمطار، حيث قدم المواطنون بسعادة كبيرة لزيارة المعرض.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

علا سمير الشربيني المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب نبيل فاروق هاليو معرض الكتاب

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