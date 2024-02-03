السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

توافد جماهيرى كثيف على معرض الكتاب فى يومه العاشر

جانب من معرض القاهرة
جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت بوابات مركز مصر للمعارض الدولية توافدا كثيفا اليوم، السبت، من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في اليوم العاشر لاستقبال المعرض زواره، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

واصطف زوار معرض القاهرة للكتاب في طوابير ممتدة أمام البوابات، وسط حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام.

ويتيح الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خريطة مُفصلة لصالاته المقسمة إلى 5 صالات، حيث بإمكان الزائر البحث من خلال الخريطة عن مكان دار النشر أو الجناح الذي يرغب في التوجه إليه بسهولة، كما يوصي الزوار بحجز تذكرتهم عبر الإنترنت قبل التوجه لتخطي أي قوائم انتظار عند الدخول للمعرض.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 خلال الفترة من 24 يناير الماضي إلى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، كشخصية معرض الطفل.

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ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في عام 2023 حوالي مليوني شخص.

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