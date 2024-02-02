الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير على جناح "التضامن" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح وزارة التضامن
جناح وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض الكتاب

شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض الكتاب، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا على أنشطة الوزارة، والذي يضم برامج "وعي" للتنمية المجتمعية، و"مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، وأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى حملة "هنوصلك" لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنتجات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية.

وتنظم الوزارة رحلات مختلفة لمعرض الكتاب للشباب والنشء في المناطق المطورة بديلة العشوائيات وبعض قرى "حياة كريمة" ووحدات التضامن داخل الجامعات، وذلك للتعرف على الفعاليات المختلفة للمعرض والتعرض لخبرات ثقافية متنوعة.

معرض القاهرة للكتاب

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر  حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وقد تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

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 وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات المعرض برنامجًا على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "وعي في وعي"، يقوم على مسابقات بين رواد معرض الكتاب من كل الفئات، لتقوية معلوماتهم العامة في عدد الموضوعات الاجتماعية مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وتنمية وتنظيم الأسرة والتاريخ الوطني والمواطنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تقدم الوزارة هدايا رمزية وكتب ومنتجات من معرض ديارنا للفائزين في المسابقات.

ويعمل برنامج "وعي" على عدة قضايا منها مناهضة زواج الأطفال، تنظيم الأسرة، مناهضة ختان الإناث، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، صحة الأم والطفل، الإدمان، النظافة صحة وسلامه، التسرب من التعليم، الهجرة غير الشرعية، وتنمية الطفولة المبكرة، المواطنة واحترام الاختلاف.

التضامن الاجتماعي وعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كارت الخدمات المتكاملة الاعاقة ديارنا

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