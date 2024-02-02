تهدف لاستخراج مليون بطاقة.. "التضامن" توضح مزايا حملة "هنوصلك" للأشخاص ذوي الإعاقة

اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة “هنوصلك” تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، وإقامة مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى محافظات الجمهورية.

وذلك بهدف الوصول إلى تعريف أشخاص ذوي الإعاقة بالبطاقة وتسهيل إصدارها بكافة المحافظات، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة الفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.



الحملة تضم 15 ألف متطوع

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تضم 15 ألف متطوع لاتاحة بطاقات الخدمات بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة.

وتمكنت الوزارة من تنفيذ 970 حملة على مستوى 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل، وتم توفير خدماتها لما يقرب من 60 ألف مواطن، وتسجيل حوالي 12 ألف مواطن على منظومة الخدمات.

ولفتت الى ان الوزارة بصدد إطلاق حملة إعلامية متكاملة في وسائل الإعلام الجماهيرية وعبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تعريف الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والخدمات التي تكفلها الوزارة لهم، موضحة أنه يتم حاليا الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.

مزايا بطاقة الخدمات

تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها من العديد من المميزات منها:-

-إمكانية الجمع بين معاشين.

-الدمج في المدارس والجامعات.

- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية.

- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.