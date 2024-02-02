الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تهدف لاستخراج مليون بطاقة.. "التضامن" توضح مزايا حملة "هنوصلك" للأشخاص ذوي الإعاقة

بطاقة الخدمات
بطاقة الخدمات

اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة “هنوصلك” تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، وإقامة مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى محافظات الجمهورية.

 وذلك بهدف الوصول إلى تعريف أشخاص ذوي الإعاقة بالبطاقة وتسهيل إصدارها بكافة المحافظات، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة الفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة. 
 

التضامن تطلق مبادرة "مودة" لأبناء مصر كريمى النسب فوق 18 عامًا

الحملة تضم 15 ألف متطوع

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تضم 15 ألف متطوع لاتاحة بطاقات الخدمات بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة. 

 وتمكنت الوزارة من تنفيذ 970 حملة على مستوى 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل، وتم توفير خدماتها لما يقرب من 60 ألف مواطن، وتسجيل حوالي 12 ألف مواطن على منظومة الخدمات.

ولفتت الى ان الوزارة بصدد إطلاق حملة إعلامية متكاملة في وسائل الإعلام الجماهيرية وعبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تعريف الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والخدمات التي تكفلها الوزارة لهم، موضحة أنه يتم حاليا الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة. 

مزايا بطاقة الخدمات 

تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها من العديد من المميزات منها:-

-إمكانية الجمع بين معاشين.

-الدمج في المدارس والجامعات.

- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية.

- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.

-  التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات  الحكومية أنه معاق.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

وزارة التضامن التضامن الاجتماعي هنوصلك مراكز الفئات غير القادرة أشخاص ذوي الإعاقة متطوع

مواد متعلقة

منها تخفيض بالسكك الحديدية.. مزايا يحصل عليها أصحاب المعاشات وفقا للقانون

من خلال المنافذ.. بدء صرف معاشات فبراير على مستوى الجمهورية

التضامن تطلق مبادرة "مودة" لأبناء مصر كريمى النسب فوق 18 عامًا

معاشات فبراير متوفرة في 9.5 ألف منفذ غدا

التضامن تستعرض دور التوثيق المرئي في مؤتمر "الحماية المجتمعية للأطفال من ذوي الإعاقة"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وزيرة التضامن: المرأة المصرية قدمت الكثير فى نهضة المجتمعات القديمة والحديثة

القباج تشهد احتفالية "أفراحنا" لتجهيز 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

كشف لغز العثور على جثة شاب فى شقته بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

مصرع وإصابة 6 إثر تصادم 5 سيارات بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خبراء الاقتصاد

القاهرة تتحدى.. بالكتاب !

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟