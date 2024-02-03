السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عقب اعتمادها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

تتصاعدة حدة البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024 وذلك عقب اعتماد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية وأعلن نسب النجاح في المحافظة في الفصل الدراسي الأول بشكل رسمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024

يمكن من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024 (من هنا) معرفة نتائج طلاب 3 إعدادي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب اعتماد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ النتيجة بشكل رسمي ونشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات قد أعلنوا نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الفتصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 على رأسهم محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة بورسعيد ومحافظة الدقهلية ومحافظة الفيوم ومحافظة القلوبية.

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نسبة نجاح طلاب 3 إعدادي في محافظة كفر الشيخ 2024

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي اعتمد خلاله نتيجة طلاب 3 إعدادي بالمحافظة أن نسبة النجاح العامة في طلاب الصف الثالث الإعدادي جاءت نحو 80.33 % ويمكن للطلاب حاليا الاستعلام عن نتائجهم في الفصل الدراسي الأول من خلال عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

وبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ نحو 61 ألف و296 طالب وطالبة حيث أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في نحو 343 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة في 3 قطاعات مقسمة 124 لجنة في قطاع كفر الشيخ و122 لجنة في قطاع دسوق و97 لجنة في قطاع الحامول.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

خطوات معرفة عن نتيجة 3 إعدادي بمحافظة كفر الشيخ عبر الدستور

يدخل الطالب المستعلم عن درجاته في نتيجة 3 إعدادي بمحافظة كفر الشيخ كافة المعلومات الشخصية المطلوبة عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) لعل أبرزها رقم جلوسه في الامتحان.

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تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ 

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ الشهادة الاعدادية طلاب الصف الثالث الاعدادي

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