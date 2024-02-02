الآن استعلم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي ويكثر التساؤل من قبل الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن بدء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وسوف يتم ظهور النتائج الأخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة خطوات ورابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف محمد عبد التواب أنه سوف يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الإلكتروني من “هنا“، وقد أشار أنه سوف يتم الحصول على النتيجة وذلك بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح جميع أوراق الإجابات وذلك فضلًا عن رصدها وإعدادها في الموقع الرسمي.

وقد أشار أنه استمرت جميع عمليات التصحيح من يوم الخميس الماضي، وستستمر إلى نهاية ذلك الأسبوع، فستعمل مديرية التعليم في بني سويف قصارى جهدها خلال الإعلان عن النتيجة بأقصى وقت.

خطوات الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف

في إطار الحديث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف، سنتعرف على جميع خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني فيما يلي:

الذهاب إلى الموقع الخاص في البوابة الإلكتروني بمحافظة بني سويف “من هنا“. الضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. كتابة الاسم بالمكان المخصص له. ملء بيانات رقم الجلوس بالمكان الصحيح. استكمالًا للخطوات السابقة سيتم النقر على “عرض النتيجة” وسوق يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف في الفصل الدراسي الأول.

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ويرغب العديد من أولياء الأمور والطلبة الاطمئنان بمعرفة النتيجة فور ظهورها على الموقع، وكما قد وضحنا أنه سكون بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح سوف يتم الحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني المرفق أعلاه.