السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم .. ومميزات البطاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

زاد البحث عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الوسيلة الوحيد لحصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون المصري الخاص بشؤون الأشخاص من ذوي الاعاقات في مصر وذلك لتوفير حياة أفضل لهم في المستقبل.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من كافة محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بالاسم تتلخص فيما يلي:-

  • الخطوة الأولى: الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن كارت الخدمات للمعاقين.
  • الخطوة الثالثة: إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم (الاسم رباعي، الرقم القومي المكون من 14 رقم، محافظة الإقامة).
  • الخطوة الرابعة: سجيل بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.
  • الخطوة الخامسة: تحميل كافة الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات.
  • الخطوة السادسة: إدخال وسيلة تواصل بالمتقدم (رقم هاتف محمول، بريد إلكتروني).
  • الخطوة السابعة: الضغط على كلمة حفظ.
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مميزات كارت الخدمات المتكامل للمعاقين 2024

تتميثل مميزات كارت الخدمات المتكامل للمعاقين 2024 لأكثر من 6 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يلي:-

1 - الإعفاء من الجمرك على السيارات الطبية والأجهزة التعويضية.

2 - دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

3 - التعيين ضمن نسبة 5 % من عدد العاملين.

4 - الكشف المجاني في المستشفيات.

5 - الجمع بين معاشين.

6 - الدمج في المدارس.

7 - خصم على تذاكر المواصلات العامة.

8 - الكشف المجاني في مستشفيات وزارة الصحة.

9 - صرف الأدوية بالمجان.

10 - الحصول على اشتراكات مراكز الشباب بشكل مجاني.

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أنواع الإعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة

جاءت أنواع الإعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024:-

  • فقد السمع التام.
  • الشلل الرباعي.
  • الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
  • الشلل الرباعي.
  • الإعاقات الذهنية الشديدة.
  • الشلل النصف الطولي أو السفلي.
  • اضطراب طيف التوحد.
  • شلل الأطفال الشديد.
  • الاعاقات المتعددة.
  • البتر في الأطراف أو في طرف واحد أو قدم.
  • كف البصر.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

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