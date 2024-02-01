مع بداية شهر فبراير وظهور نتائج مختلف صفوف النقل، يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024، لمعرفة الأيام المتبقية على عودة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

باقي أسبوع وتخلص.. موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024

وننشر في التقرير التالي، موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

إجازة نصف العام الدراسي

الخميس 8 فبراير 2024.. هو موعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي 2024 ويبدأ عودة الطلاب للمدارس من السبت 10 فبراير 2024.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني في منتصف مايو 2024، وتبدأ امتحانات النقل مع نهاية مايو 2024.

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية من السبت 1 يونيو 2024، أما امتحانات الثانوية العامة تبدأ من السبت 15 يونيو 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في عدد من المحافظات بالفعل منها القاهرة والجيزة وبورسعيد ومطروح والسويس وغيرهم ومن المنتظر أن تصدر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في باقي المحافظات خلال الاسبوع القادم.

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 اضغط هنا

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية 2024

المجموع الكلي لامتحانات الفصل الدراسي الاول 140 درجة

درجات مادة اللغة العربية 40 درجة

درجات مادة اللغة الانجليزية 30 درجة

درجات مادة الدراسات 20 درجة

درجات مادة الرياضيات 30 درجة

درجات مادة العلوم 20 درجة