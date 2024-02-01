الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي أسبوع وتخلص.. موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024

اجازة
اجازة

مع بداية شهر فبراير وظهور نتائج مختلف صفوف النقل، يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024، لمعرفة الأيام المتبقية على عودة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

باقي أسبوع وتخلص.. موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 

وننشر في التقرير التالي، موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

إجازة نصف العام الدراسي 

الخميس 8 فبراير 2024.. هو موعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي 2024 ويبدأ عودة الطلاب للمدارس من السبت 10 فبراير 2024. 

وينتهي الفصل الدراسي الثاني في منتصف مايو 2024، وتبدأ امتحانات النقل مع نهاية مايو 2024.

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية من السبت 1 يونيو 2024، أما امتحانات الثانوية العامة تبدأ من السبت 15 يونيو 2024.

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 بالاسم ورقم الجلوس

موعد انتهاء إجازة منتصف العام 2024 وامتحانات الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في عدد من المحافظات بالفعل منها القاهرة والجيزة وبورسعيد ومطروح والسويس وغيرهم ومن المنتظر أن تصدر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في باقي المحافظات خلال الاسبوع القادم.  

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2024  اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح 2024  اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024  اضغط هنا 

 

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية  2024 

المجموع الكلي لامتحانات الفصل الدراسي الاول  140 درجة 

درجات مادة اللغة العربية 40 درجة 

درجات مادة اللغة الانجليزية 30 درجة

درجات مادة الدراسات  20 درجة

درجات مادة الرياضيات 30 درجة

درجات مادة العلوم 20 درجة

 

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الأول

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تعرف على موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 ونهاية الترم الثاني

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هنا رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد انتهاء إجازة نصف العام انتهاء اجازة نصف العام 2024 إجازة نصف العام 2024 إجازة نصف العام باقي أسبوع وتخلص انتهاء اجازة نصف العام اجازة

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