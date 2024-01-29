أولياء أمور: سعداء بإقامة معرض الكتاب فى إجازة منتصف العام

شهد اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، توافد العديد من الطلاب وأولياء الأمور، فقد شهد جناح الطفل إقبالًا كبيرًا من الأطفال برفقة أولياء أمورهم، مع انتشار حالة من البهجة والسعادة على الوجوه.

البداية كانت مع همت محمد، إحدى زائرات معرض الكتاب، التي قالت لـ"الدستور": من الجيد أن المعرض جاء مع إجازة نصف العام حتى نأتي لزيارته أكثر من مرة، مؤكدة أن أسعار الكتب هذا العام مناسبة، بالإضافة إلى وجود العديد من العروض الممتازة على كتب الأطفال، فضلًا عن أن الفقرات الثقافية والأنشطة من أفضل الأشياء في المعرض.

من جهتها، قالت عبير محمد، إحدى أولياء الأمور: المعرض هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، بالإضافة إلى أن تعدد أنواع الأنشطة الثقافية يجعل الطلاب في سعادة دائمة.

بينما تحدثت شيماء محمد قائلة: عروض المسرح التي تقدم للأطفال أيضًا جيدة، بالإضافة إلى أن أسعار الكتب جيدة خاصة جناح الكتب الخارجية.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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