زوار معرض الكتاب: فرصة للتعرف على الثقافات الأخرى

أجمع زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمنعقدة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على أن المعرض في دورته الحالية مثَّل فرصة لاكتشاف الكتب المتنوعة والتعرف على جمال الثقافات الأخرى.

وداخل أحد أجنحة المعرض، قالت رؤي هيثم (طالبة جامعية) إنها تزور المعرض كل عام لأنها تحب شراء الكتب والروايات، مؤكدة أن المعرض في دورته الحالية ممتاز للغاية، وشكل فرصة للتعرف على كتب الثقافات الأخرى.

وقالت غادة إسماعيل (ربة منزل) إنها معتادة على زيارة المعرض كل عام مع أبنائها لشراء الكتب والأدوات المدرسة، فضلًا عن حبها لمشاهدة العروض الفنية والفقرات الغنائية.

وأشار عبدالرحمن إبراهيم، (طالب جامعي)، إلى أن "المعرض خلال دورته الحالية يتيح فرصة استكشاف الكتب التي تعكس خلفياتنا الثقافية الخاصة، مع تعريفنا أيضًا على جمال الثقافات المتنوعة حول العالم".

فيما قالت نورا جمال (طالبة جامعية): "أريد أن أكتسب المزيد من المعلومات العامة حول الحضارة القديمة والتاريخ والأدب والثقافات المختلفة، وكل ذلك يحدث هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب"، مؤكدة حرصها على القدوم للمعرض مع أسرتها كل عام.

بدوره، قال محمد عبدالله (من محافظة الأقصر) إنه يأتي سنويًا هو وأسرته إلى معرض الكتاب للاستمتاع بزيارة المعرض وتفقد أجنحته المختلفة وشراء الكتب والروايات المختلفة.

ويتواصل الإقبال الجماهيري الكبير في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 6 فبراير.

توافد زوار المعرض

وتوافد زوار المعرض بكل الفئات العمرية؛ من كبار السن والشباب والأطفال. ويتجول الزوار في أجنحة المعرض المختلفة منذ الساعات الأولى لليوم، ليكتشفوا المكان ويبحثوا عن الكتب التي تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم، فضلًا عن مشاهدة العروض الفنية والفقرات الغنائية التي تقدم داخل المعرض.

وتشهد أجنحة دور النشر المختلفة حضورًا كبيرًا بحثًا عن أحدث إصدارات دور النشر المصرية والعربية والعالمية. وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.