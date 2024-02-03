استمرار توافد الزوار على لوغوس في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تواصل دار النشر لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، استقبال زوارها، في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقامة، بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة الحالية.

واستقبلت لوغوس عدد من الآباء الكهنة، وأبناء الكنائس المختلفة، وبعض الزائرين الآخرين، الذي تعرفوا على تاريخ دار لوغوس، والخدمات التي تقدمها.

وتشارك دار النشر لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، للمرة الخامسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتواجد في قاعة رقم ١، جناح C2.

ويمكنكم زيارة الجناح، الخاص بدار النشر لوغوس، طوال فترة انعقاد المعرض في المواعيد التالية: من السبت، إلى الأربعاء: من العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.



ببركة وحضور ورعاية نِيَافَةُ الْحِبْرِ الْجَلِيلِ الْأَنْبَا عَمَانُوئِيلْ مُطْرَانُ ايْبَارْشِيَّةْ طَيِّبَةٌ لِلْأَقْبَاطِ الْكَاثُولِيكْ وبقيادة وإشراف الأب/ ملاك ناجي، والأب / ماركو ميخائيل ومشاركة وحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وأعضاء اللجنة المنظمة.

جاء ذلك ضمن فاعليات اليوم الايبارشي للمرحلة الثانوية تحت شعار " السلام- Peace". وكان عدد الحضور ما يقرب من ١٥٠ مشترك بمقر المطرانية. موضوع اليوم "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّلام، فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون." ‮‮مت ٥:٩.

تمحورت اللقاءات حول كيفية عيش السلام بداية من تأمل نص انجيل القداس من القديس لوقا ١٢: ٣٢-٤٤، حيث كانت عظة وتأمل راعي الإيبارشية حول نص الاية "لا تَخَفْ أَيُّها القَطيعُ الصَّغير، فقد حَسُنَ لدى أَبيكم أَن يُنعِمَ عَليكُم بِالمَلَكوت."١٢: ٣٢.

بعد الترحيب من نيافته بجميع المشتركين دار حوار أبوي معهم حول ما هي الأشياء التي تخيفهم وتفقدهم السلام مشددًا علي تجنبها لنمتلك السلام بلا خوف من ملك السلام في كافة تعاملاتنا ومع من حولنا.

وكان اللقاء الثاني حول ذات الموضوع مقدم من الأب لوقا عايد حول المحفزات التي نحن مدعوون لاكتشافها بداخلنا لترافق مسيرة حياتنا الروحية والعملية لقبول التحديات والتمسك بتعاليم الكتاب المقدس والكنيسة.