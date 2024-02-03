السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فيديو.. طلاب السودان يزينون معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي زيارة لطلاب إحدى المدارس السودانية في مصر، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي ينتظرها عشاق القراءة حول العالم كل عام.

وتجوّل الطلاب في المعرض لشراء الكتاب والقصص المختلفة والاستمتاع بالأجواء وسط توافد الآلاف على أجنحة المعرض على مدارس الساعة، بعد أن اقترب زوار معرض الكتاب من ال ٤ مليون زائر في يومه العاشر.

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معرض الكتاب يحتفي بـ"110 أعوام على عضوية مصر بالمنظمة الكشفية العالمية"

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ظهور مومياء ثعلب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.. ما القصة؟

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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