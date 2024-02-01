الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مصر تقرأ".. مبادرة لتشجيع الشباب على القراءة بمعرض الكتاب (صور)

جانب من معرض القاهرة
جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت مكتبة مصر العامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 االمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، مبادرة بعنوان "مصر تقرأ" وتهدف لتصبح القراءة حياة وشيئ أساسي في حياة كل المصرين، حيث نظمت مكتبات متنقلة تجوب معرض الكتاب لنشر الوعي الثقافي لدى الزائرين.

وقال مسؤولي المكتبة إن الهدف من المبادرة هو جعل الجميع يقرأ، عن طريق تشجيع الشباب والأطفال على القرأة وتوفير الكتب التي تُشغل اهتماماتهم، وذكر أن المكتبة توفر تلك الكتب بأسعار مخفضة جدًا تشجيعًا للشباب على الاستمرار في القراءة، وعن حجم الإقبال قال إن هذا العام الإقبال كبير مقارنة بالعام الماضي.

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إقبال كبير من مختلف الجنسيات على معرض القاهرة الدولى للكتاب (فيديو)

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أولياء أمور يشيدون بنشاط المكتبة المتنقلة داخل معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب
مكتبة مصر العامة معرض القاهره الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية مصر تقرأ حياة كل المصرين

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