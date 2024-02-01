الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور يشيدون بنشاط المكتبة المتنقلة داخل معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نفذت المكتبة المتنقلة في معرض الكتاب، مجموعة من الأنشطة للأطفال في قاعة الأطفال بمعرض الكتاب.

وحول المكتبة المتنقلة، قالت سميرة محمود ولية أمر أحد الأطفال، المكتبة المتنقلة فكرة جميلة والغرض منها هو عرض كتب في هذا الأتوبيس المتنقل والعمل على التجول داخل المعرض بأكمله لتقديم كل ما يفيد الطلاب. 


وأضاف محمود عز ولي أمر طفل آخر: المكتبة المتنقلة لم تتوقف فقط على الكتب فهي تقدم للطلاب أنشطة ثقافية، بالإضافة إلى بعض الألعاب التي تنمي الذكاء.

وقالت أميرة محمد ولية أمر طفل آخر: الإقبال على قاعة الأطفال في معرض الكتاب كبير لأنه يتناسب في التوقيت مع إجازة منتصف العام

وأضافت: أسعار الكتب متوسطة خاصة أنه يوجد العديد من الخصومات على كتب الأطفال.


وتأتي هذه الدورة من معرض الكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240201-WA0020
IMG-20240201-WA0020
IMG-20240201-WA0019
IMG-20240201-WA0019
تقول سميرة محمود ولية امر المكتبة المتنقلة فكرة جميلة والغرض منها هو عرض كتب في هذا الاتوبيس المتنقل والعمل علي التجول داخل المعرض بأكمله لتقديم كل ما معرض القاهرة الدولى أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب أجنحة معرض القاهرة أجمل طفلة في معرض القاهرة

مواد متعلقة

فى ثامن أيامه.. زائرو معرض الكتاب يصطفون أمام عروض المسرح ( صور)

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟