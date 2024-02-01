الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إقبال كبير على ركن "الخط العربى" بجناح الأزهر فى معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا متزايدًا من زوار المعرض، منذ صباح اليوم.

وانتظم عدد كبير من رواد الجناح في طابور طويل حتى يتمكن كل منهم من الحصول على بطاقة مخطوط عليها اسمه بالخط العربي، دون كلل أو ملل، وما هو إلا من جمال وروعة ودقة الخط الذي يُكتب به أسماؤهم، وما أن تُكتب أسماؤهم إلا وتجد الابتسامة والفرح مرسومة على وجوههم، والكل يسعى أن يُكتب اسمه، ويلتقط معه الصور التذكارية؛ تخليدا لذكرى زيارة جناح الأزهر.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ولم يكتف ركن «الخط العربي» بجناح الأزهر، بمجرد كتابة الأسماء لزوار جناح الأزهر فحسب، بل يعرض مقاطع فيديو لتدريس الخط العربي بالجامع الأزهر على شاشة خاصة داخل الركن، تشجيعًا للزائرين على ممارسة فن الخط العربي؛ بأشكاله: الخط الديواني والثلث والفارسي والرقعة والنسخ، على حسب طلب زوار جناح الأزهر.

معرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف- للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

 

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ركن الخط العربي جناح الأزهر الشريف معرض القاهره الدولي للكتاب زوار معرض الكتاب معرض الكتاب رواد الجناح الخط العربي الصور التذكارية

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