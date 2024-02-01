الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وحدة خدمة المؤلف تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تشارك وحدة خدمة المؤلف التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ55، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقدة فعالياته حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

 حلقة الوصل بين المؤلف وإدارة النشر بالهيئة

وتتواجد وحدة خدمة المؤلف في جناح B17 بصالة رقم 3، وتعتبر الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المؤلف وإدارة النشر بالهيئة، وتبدأ عملها منذ لحظة استلام الأعمال وحتى انتهاء مرحلة الطباعة.

كما تُقدم خدمة المؤلف، الاستعلام عن المراحل التى يمر بها الكتاب إضافة إلى الاستعلام عن رصيد الكتب لكل إصدار، ونشأت الوحدة عام 2019، وتعمل على استلام الأعمال من أدباء الأقاليم الراغبين في نشر مؤلفاتهم بالهيئة خلال أيام المعرض.

 معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
تشارك وحدة خدمة المؤلف التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقدة فعالياته حالي ا بمركز معرض

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