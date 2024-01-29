الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حسام الضمرانى: صراع كبير على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعى.. والإمارات فى صدارة الدول العربية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب الدكتور حسام الضمراني، الصحفي بجريدة الدستور، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، إنه يجب أن نعرف موقعنا من تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي، وهل نسير في الطريق الصحيح من هذا الأمر أم لا؟

جاء ذلك، خلال ندوة نقاشية حول “الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي” اليوم الإثنين 29 يناير 2024 بقاعة المؤسسات الثقافية - بلازا 1 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح “الضمراني” أن هناك صراعا كبيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول من يمتلك أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصراعات والمناوشات الأخرى بينهم، مشيرا إلى أن الدولة العربية الأكثر استثمارا في الذكاء الاصطناعي هي الإمارات العربية المتحدة، باستثمارات تزيد على 10 تريليونات دولار.

وكشف عن أن هناك أمورا تقاس عليها الدول في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي سياسات مثل الترويج، وهل الدولة تنفق على البحث العلمي أم لا، وهل هناك قوانين وتشريعات للهجرة المرنة لرواد الأعمال المهتمين بالذكاء الاصطناعي أم لا، بالإضافة إلى سياسة المبادئ والإرشادات والسلامة للمستخدمين.

وأوضح أن هناك 4 مؤشرات للدول المستخدمة للذكاء الاصطناعي، وهي قوة الحوسبة ومدى توافر الشركات التي تنتج أجهزة تعالج البيانات ويمكن قياس هذا على بقية الدول، الأمر الثاني البيانات ومدى إنتاج الدولة للبيانات وكيفية إتاحتها للجمهور، الأمر الثالث البنية التحتية المعلوماتية وخدمات الإنترنت في كل المحافظات، متسائلا: هل خدمة الإنترنت للمقيم في أسيوط تشبه المقيم في القاهرة؟، الأمر الرابع والأخير وهو دعم المواهب والشباب ورواد الأعمال في هذا الأمر وكيفية الاستفادة من شبكات الإنترنت وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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زحام شديد في خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 أجندة معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب أهمية معرض الكتاب

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