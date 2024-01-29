الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رواج كبير للموسوعات فى جناح الهيئة العامة بمعرض الكتاب

جناح الهيئة المصرية
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالًا كبيرًا من الجمهور في خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، والتي تقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وشهدت الموسوعات، التي تشمل أجزاءً كبيرة، رواجًا واسعًا من الجمهور، حيث شهد كتاب "الأغاني" لأبي فرج الأصفهاني، إقبالًا كبيرًا على شرائه، حيث يتكون من 24 جزءًا، وتباع كاملة بـ2170 جنيهًا بدلًا من 2410 جنيهات، بالإضافة إلى موسوعة "وصف مصر"، والتي تباع في 37 جزءًا، وموسوعة "مصر القديمة" لسليم حسن، والتي تباع في 16 جزءًا بـ1300 جنيه.

وتخطى عدد الزائرين للمعرض، أمس الأحد، 254190 زائرًا، ليصل إجمالى عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى أمس نحو 1,264,173 زائر.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "شهد اليوم الرابع مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، حيث ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما ساهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب
جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب 2024 الموسوعات مملكة النرويج البرنامج الثقافي معرض الطفل

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