السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى أول زيارة لها للقاهرة.. خولة حمدى توقع أعمالها ببلازا 1 بمعرض الكتاب

خولة حمدي
خولة حمدي

توقع الكاتبة خولة حمدي، اليوم السبت، أعمالها الصادرة عن دار كيان للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في بلازا 1 قاعة حفلات التوقيع، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا.

وخولة حمدي هي مؤلفة الرواية الأشهر "في قلبي أنثى عبرية"، والتي صدرت منها عشرات الطبعات وصدرت آخر رواية لها هذا العام عن نفس الدار – دار كيان- تحت عنوان "ياسمين أبيض".

وكانت خولة حمدي قد وصلت إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الجمعة، وتحل اليوم في حفل التوقيع، وتظل ثلاثة أيام في القاهرة تغادر بعدها إلى تونس.

أما عن رواية ياسمين أبيض فهي الجزء الثالث أو الرواية الثالثة من ثلاثية الياسمين للروائية التونسية خولة حمدي، حيث صدر الجزء الأول تحت عنوان "غربة الياسمين" الصادرة عام 2014، والجزء الثاني "ياسمين العودة" الصادر عام 2021، وجاء في تصدير الرواية: لقد وقعت في حبّه منذ اللّحظة الأولى. أعرف، من الغريب أن تقول أمّ هذا.. الأمّ تحبّ أولادها جميعهم. لكنّني كنت أحتاج بعض الوقت لأحبّ أطفالي! كنت أتعوّد عليهم تدريجيّا، ثمّ أتقبّل أشكالهم وأشعر بانتمائهم إليّ.. لكن أحمد، كنت في حالة حبّ منذ ولادته. أتأمّله طوال اليوم، كأنّه طفلي الأوّل.

وصدر لها بخلاف ذلك رواية "أين المفر"، رواية "أن تبقى"، ورواية "أرني أنظر إليك".

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الكاتبة خولة حمدي دار كيان للنشر والتوزيع كيان للنشر معرض القاهره الدولي للكتاب في قلبي انثى عبرية معرض الكتاب 2024

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