الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

صاحبة السعادة ومصطفى محمود بـ 10 جنيه في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت مكتبة الأزبكية للنشر والتوزيع على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

طرحت مكتبة الأزبكية على طرح العديد من إصدارات الكتب القديمة في الجناح الخاص بها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان من بين الكتب التي طرحها كتاب يوميات نورا المزعورة لإسعاد يونس، وكتاب الشيطان يسكن في بيتي للكاتب مصطفى محمود.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرضتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض

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